Verso Nardò-Scafati, Rossi: "Non dobbiamo farci distrarre dai risultati" Sabato (ore 20.30) al PalaPentassuglia di Brindisi la gara valida per il terzo turno di Serie A2

"I risultati positivi aiutano a generare un clima sereno, ma non dobbiamo farci distrarre dai risultati e perdere di vista la crescita graduale nel medio e lungo termine della squadra, trovando sempre spunti per migliorarci". Così coach Alessandro Rossi ha presentato la prossima sfida della sua Givova Scafati. Sabato, con palla a due alle 20.30, i gialloblu saranno ospiti della Next Nardò al PalaPentassuglia di Brindisi: "Quella che sabato sera ci attende a Nardò sarà una partita difficilissima, perché affronteremo una squadra che ha grande entusiasmo, che ha iniziato bene la stagione e dispone di atleti di indiscusso valore. - ha affermato Rossi - Sarà per noi un ulteriore test di maturità, in cui metterci alla prova, per provare a fare un ulteriore passo in avanti e affrontare mentalmente con più continuità la sfida, a differenza dei precedenti incontri, evitando quegli alti e bassi che hanno condizionato un po’ le due precedenti apparizioni in campionato. L’aspetto ambientale avrà un peso specifico importante, il roster avversario è di buona caratura, come dimostrano le prestazioni fin qui disputate dagli statunitensi Ferguson e Thomas, da Poletti, Lenzio, La Torre e Fallucca, tutti atleti che conoscono bene questo campionato. Ci attende il compito più difficile tra quelli fin qui assegnati".