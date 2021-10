Scafati Basket, Ikangi: "Solidità per sfidare Nardò" L'ala ha presentato la sfida tra i gialloblu e la squadra neopromossa e imbattuta

La Givova Scafati è lanciata verso la terza sfida di regular season. I gialloblu di coach Alessandro Rossi saranno ospiti della Next Nardò, neopromossa in Serie A2, reduce dal 2 su 2 in campionato e sorpresa dell'avvio stagionale: "Le due vittorie conseguite nei primi due turni di campionato ci permettono di vivere lo spogliatoio e gli allenamenti con un clima di serenità, nel quale stiamo continuando a lavorare sodo, al di là dei risultati, con l’obiettivo di tenere sempre alto il livello di attenzione e di concentrazione, così da arrivare ad ogni partita preparati al meglio. - ha affermato l'ala della Givova, Iris Ikangi, verso la trasferta di Brindisi (il PalaPentassuglia ospita le gare casalinghe di Nardò) - Siamo attualmente al 70 per cento della condizione fisica, possiamo fare molto di più e stiamo lavorando proprio per trovare quanto prima la migliore condizione possibile, nonostante qualche acciacco. Ora ci stiamo preparando ad affrontare una trasferta difficile a Nardò, contro una squadra dotata di grande talento, di cui conosco sia Ferguson che Poletti, con cui ho giocato insieme a Verona: giocatori esperti, con molti punti nelle mani, tra i più pericolosi di un team contro il quale non potremo permetterci i nostri soliti cali di concentrazione. Servirà durezza mentale, perché l’avversario potrà metterci in grossa difficoltà con il talento dei suoi tesserati, e servirà anche grande fisicità, perché i pugliesi hanno grande stazza e non sarà facile contenerli"