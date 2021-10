Verso Nardò-Scafati, Gandini: "Occorre reggere l'urto fisico dei gialloblu" Il dirigente dell'Andrea Pasca, Caracciolo: "Bisognerà tentare di sfruttare l'entusiasmo"

Si avvicina la sfida tra la Next Nardò e la Givova Scafati. Sarà gara tra imbattute quella di domani al PalaPentassuglia di Brindisi, impianto che ospita le gare casalinghe della neopromossa da 2 su 2 nel girone rosso di Serie A2. Anche la squadra gialloblu è reduce dalle due vittorie nelle prime due uscite in campionato. "Incontriamo una squadra allestita per provare a vincere il campionato e siamo consapevoli di dover alzare il nostro livello fisico e mentale se vogliamo competere per 40 minuti. - ha affermato il coach della Next, Marco Gandini - Le due vittorie consecutive ci danno la tranquillità giusta per affrontare Scafati senza particolare pressione ma semplicemente godendoci una partita ad alto contenuto tecnico davanti al nostro pubblico, mantenendo intatta la nostra ambizione di poter essere competitivi contro tutti. Sono sicuro che se saremo bravi mentalmente a reggere l’urto fisico dei campani potremmo regalare ai nostri tifosi un’altra partita emozionante".

La forza delle neopromossa - "Veniamo da due vittorie consecutive e bisognerà tentare di sfruttare l'entusiasmo che circonda l'ambiente. -ha aggiunto il dirigente di Nardò, Antonio Caracciolo - Tuttavia si tratta di una partita difficilissima contro una squadra allestita per essere una delle protagoniste principali di questo campionato. La nostra società è estremamente soddisfatta di quanto fatto fino ad ora dai ragazzi e dallo staff tecnico. Vincere contro Scafati vorrebbe dire fare un ulteriore passo in avanti in quel percorso di crescita costante che è poi l'obiettivo principale prefissato ad inizio stagione. Non dimentichiamo, però, che siamo una matricola e che ci affacciamo per la prima volta nella nostra storia in un campionato di Serie A2 e, dunque, anche una eventuale sconfitta non rappresenterebbe di certo un dramma. Tuttavia siamo sicuri che i ragazzi ce la metteranno tutta per regalare un'altra soddisfazione al meraviglioso pubblico granata che, senza paura di essere smentiti, rappresenta una delle più belle realtà a livello nazionale".