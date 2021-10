Basket, Scafati vince a Brindisi contro Nardò (72-80) Quattro gialloblu in doppia cifra: Clarke è il miglior realizzatore della Givova con 14 punti

La Givova Scafati piazza il 3 su 3 in campionato. La squadra gialloblu vince al PalaPentassuglia di Brindisi contro la Next Nardò con il risultato di 72-80. Il parziale del secondo quarto risulta decisivo: Scafati vince 29-13 la seconda frazione di gioco e vola con un margine ampio all'intervallo per il controllo nella ripresa con i due periodi vinti dai padroni di casa. Sono quattro gli uomini in doppia cifra per la Givova con Rotnei Clarke miglior realizzatore con 14 punti.

Serie A2 - Girone Rosso

Terza Giornata

Next Nardò - Givova Scafati 72-80

Parziali: 20-19, 13-29, 16-14, 23-18

Nardò: Thomas 16 (7/11, 0/2), Poletti 15 (4/10, 0/6), Ferguson 14 (0/3, 4/9), Fallucca 12 (0/1, 4/9), La Torre 11 (1/2, 3/3), Jerkovic 3 (0/0, 1/1), Burini 1 (0/1, 0/1), Leonzio (0/1, 0/1), Tyrtyshnik, Baccassino, Jankovic, Cavalera. All. Gandini.

Scafati: Clarke 14 (1/1, 4/6), Cucci 13 (1/1, 3/8), Ikangi 13 (4/6, 1/3), Ambrosin 13 (2/4, 2/5), Monaldi 7 (1/5, 1/6), De Laurentis 7 (2/2, 0/0), Rossato 7 (2/4, 1/2), Daniel 6 (3/3, 0/1), Parravicini, Raucci. All. Rossi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969