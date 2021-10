Basket, Scafati perde Raucci: intervento e stop di tre mesi Decisione d'intesa tra il giocatore e lo staff tecnico-dirigenziale per l'operazione al ginocchio

L'infortunio rimediato da Davide Raucci risulta più grave del previsto e la decisione, presa d'insieme dal giocatore e dallo staff tecnico-dirigenziale, porta all'operazione per il cestista della Givova Scafati. Raucci si è fermato lo scorso 7 ottobre in allenamento e ha riportato la rottura/avulsione distale del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Ecco quanto certificato dagli esami diagnostici eseguiti e con la consulenza del medico sociale gialloblu, Giuseppe Tortora, e quella specialistica di Rodolfo Rocchi. Raucci si sottoporrà nel fine settimana all'intervento chirurgico, deciso d'intesa con la società. Il giocatore gialloblu resterà lontano dai campi da gioco per almeno tre mesi, compresi i tempi di riabiitazione e fisioterapia.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969