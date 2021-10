Calcio a 5, A2: a Sala Consilina arriva il brasiliano Manfroi Rinforzo importante per mister Cafu che intanto lavora in vista dei prossimi impegni.

La stagione dello Sporting Sala Consilina non era iniziata nel migliore dei modi. I due ko con l’Active Network (2-4) e nel derby col Benevento (2-1) avevano messo spalle al muro coach Cafu e i suoi ragazzi, bravissimi a reagire nel terzo turno quando è arrivata una netta vittoria contro il Cus Molise per 5-1 con una tripletta di Brunelli e le reti di Bvaresco e Zancanaro. Vittoria che dà tanto morale per lavorare bene in questi giorni in cui non c’è nessuna partita da preparare visto che la squadra salernitana osserverà un turno di riposo. Allenamenti utili a mister Cafu per migliorare i meccanismi e soprattutto per inserire l’ultimo arrivato, il brasiliano Felipe Alberton Manfroi, classe 1986, naturalizzato italiano per effetto delle origini venete di entrambi i genitori. Si tratta di un laterale di esperienza che usa con potenza tutti e due i piedi e vede con continuità lo specchio della porta. Un rinforzo importante per una squadra che ha come primo obiettivo quello di conservare la categoria in un girone molto complicato.