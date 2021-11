La Gelbison è inarrestabile, battuta anche la Cavese: 2-1 Gol di Gagliardi, pari di Viscomi. Risolve la contesa Uliano con un gol al novantesimo

La Gelbison fa sul serio e va in fuga in testa al girone I di Serie D. Nella dodicesima giornata di campionato, battuta la Cavese col finale di 2-1. Gol di Gagliardi nel primo tempo, pari di Viscomi sul finire della partita, ma al 90' è Uliano a liberare l'urlo di gioia dei cilentani per un successo pesantissimo nei giochi promozione.

Il tabellino.

Gelbison - Cavese 2-1

Marcatori: pt 28' Gagliardi; st 41' Viscomi, 45' Uliano.

Gelbison (3-4-3): D’Agostino; Barbetta (29' st Pinto), La Gamba, Gonzales; Fois (17' st R. D’Angelo), Cardore, Uliano, Onda (23' st Ferrara); Oggiano (25' st Conti), Corado, Gagliardi (43' st Frulla). A disp.: Gesualdi, Pipolo, Khoris, Conti, Pinto, Ambro. All.: Esposito.

Cavese (4-3-3): Anatrella; Potenza (8' st Zielski), De Caro (1' st Bacio Terracino), Viscomi, Fissore; Palma (31' st Katseris), Romizi, Corigliano; D'Amore, Diaz (11' st Carbonaro), Allegretti. A disp.: Paduano, Gabrieli, A. D’Angelo, Altobello, Palladino. All.: Ferazzoli.

Arbitro: Migliorini della sezione di Verona.

Note: Ammoniti: R. D’Angelo, Gagliardi, Carbonaro, Viscomi, Pinto. Angoli: 4-7. Recupero: pt 1', st 6'.