Verso Salerno-Formia, Di Lorenzo: "Voglio reazione immediata" Il coach: "Sarà una partita vera contro una squadra che punta molto sull'intensità"

"Ci avviciniamo a questa nuova sfida con la consapevolezza che è fondamentale imparare dagli errori commessi nel turno infrasettimanale". Così Giampaolo Di Lorenzo ha presentato la prossima sfida della Virtus Arechi Salerno, che ospiterà il Meta Formia, ultimo in classifica, al PalaLongo. "Abbiamo fatto davvero tante cose belle nelle due metà campo contro Torrenova ma poi alla fine abbiamo invece commesso troppi errori decisivi. - ha spiegato il coach dei blaugrana - Questo non deve accadere, devono essere i nostri avversari con le loro forze ad avere la capacità di ribaltare il risultato. Noi, comunque, fino ad oggi abbiamo sempre reagito bene dopo un ko, quindi mi aspetto la stessa cosa domenica indipendentemente dall'avversario che certo è ancora fermo a quota zero ma nelle ultime settimane ha inserito giocatori nuovi e sta cambiando pelle come dimostrato contro Ragusa mercoledì sera. Per cui sarà una partita vera contro una squadra che punta molto sull'intensità e sull'agonismo, aspetti che contro Torrenova in alcuni frangenti abbiamo sofferto. Ma a prescindere da tutto, il nostro obiettivo è vincere e poi concentrarsi sulla trasferta di Cassino che può diventare un bivio interessante della stagione".