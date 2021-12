Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Vincere per la ciliegina sulla torta del 2021" Il coach blaugrana: "Per farlo servirà giocare a Cassino quaranta minuti di intensità"

Domani, con palla a due alle 18, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Virtus BPC Cassino in terra ciociara. "Vincere l'ultima gara dell'anno vorrebbe dire mettere la ciliegina sulla torta, per qualità del lavoro svolto fino ad oggi credo che meritiamo di chiudere questa prima parte di stagione con un risultato positivo. - ha spiegato il coach della squadra blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo - Vogliamo sognare ma senza ansia, tutto questo grazie a ciò che ha voluto costruire a inizio anno la società. Vincere, poi, ci permetterebbe di tenerci ancora a debita distanza dal mucchio che si è creato nella parte centrale della classifica, ma per farlo servirà giocare a Cassino quaranta minuti di intensità e sarà fondamentale continuare a migliorare in quei dettagli dove ancora oggi facciamo fatica in alcuni frangenti. - ha aggiunto Di Lorenzo - Un esempio? La capacità di saper giocare con lucidità nei momenti in cui si va sotto pressione, la capacità di non perdere il filo del discorso e di conseguenza sbilanciarsi in attacco quando gli avversari ci aggrediscono".