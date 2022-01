Pallamano, A1: ferme Jomi Salerno e Bressanone, la classifica non cambia Si sono giocato solo tre partite, nel prossimo turno le salernitane ospiteranno il Pontinia.

La Jomi Salerno è rimasta ferma dopo le positività riscontrate nel gruppo squadra. Rinviata la sfida col Mezzocorona, la squadra di Laura Avram ha atteso i risultati dagli altri campi. Si sono giocate solo tre partite: L’AC Life Style Erice ha battuto le Guerriere Malo per 22-19; la Cassa Rurale Pontinia ha avuto la meglio sulla Cellini Padova col punteggio di 34-25; l’Alì Best Espresso Mestrino ha vinto 28-21 sul Leno. Oltre alle salernitane sono rimaste ferme anche Bressanone che recupererà la sfida contro l’Ariosto Ferrara il 26 gennaio e il Casalgrande Padana che avrebbe dovuto ospitare il Cassano Magnago.

E’ stata una giornata che per il momento non ha cambiato la classifica nelle zone alte dove Bressanone resta avanti di un punto rispetto alla Jomi Salerno, mentre l’Ali’ Best Espresso Mestrino segue a quota 18. Nel prossimo turno, che dovrebbe andare in scena il 22 gennaio, la Jomi Salerno ospiterà la Cassa Rurale Pontinia, mentre Bressanone sarà impegnata sul campo del Leno.