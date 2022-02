La Cavese serve un altro poker, travolto il Biancavilla Serie D, girone I: gli aquilotti vincono in trasferta festeggiando con il secondo 4-0 consecutivo

Super Cavese nella ventiseiesima giornata del girone I di Serie D: seconda vittoria e secondo poker consecutivo calato dai metelliani, che dopo aver travolto il Troina, al “Simonetta Lamberti”, si ripetono in trasferta sul campo del Biancavilla. Aquilotti già avanti di 3 gol in 26 minuti. Al 24' espulso Governali per fallo da ultimo uomo. Allegretti, Bacio Terracino, Aliperta e Palma regalano il momentaneo -1 dalla capolista Galbison, che, però, ha una partita da recuperare.

Il tabellino.

Biancavilla - Cavese 0-4

Marcatori: pt 10’ Allegretti, 13’ Bacio Terracino, 26’ Aliperta; st 32’ Palma.

Biancavilla (3-4-2-1): Governali; Di Francesco, Tosolini, Panza; Stelitano, Joof, Piccione (39’ st Grazioso), Lo Giudice (24’ st Di Stefano); Musso (27’ st Spadoni), Santapaola (10’ st Siracusa); Licciardello (25’ pt Faraone). A disp.: Hadaji, Longo, Di Laura, De Bueno. All.: Ferraro.

Cavese (4-3-3): Anatrella; De Caro, Potenza (30’ st Maffei), Caserta, Fissore (17’ st Viscomi); Aliperta (31’ pt Corigliano), Romizi, Palma; Banegas, Allegretti (6’ st Foggia), Bacio Terracino (6’ st Carbonaro). A disp.: Paduano, Kone, D’Angelo, Lomasto. All.: Troise.

Arbitro: Ceriello della sezione di Chiari.

Note: Espulso al 24' pt Governali per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: De Caro, Joof. Angoli: 2-4. Recupero: pt 2’, st 2’. Spettatori 200 circa (50 ospiti).