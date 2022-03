Tommasini illude, Paganese ribaltato dal Foggia 1-4 Secondo tempo incredibile al "Torre": azzurrostellati avanti e poi superati. Poker dei satanelli

Il gol di Tommasini al 13' della ripresa sembrava aprire alla vittoria della Paganese, ma gli azzurrostellati subiscono un poker negli ultimi 20 minuti del match. Il Foggia impatta, sorpassa e ribalta la squadra di Grassadonia con le reti di Nicolao, Rocca, Turchetta e Merola. I satanelli volano al "Torre" con il 4-1 finale.

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Paganese - Foggia 1-4

Marcatori: 13’ st Tommasini (P), 25’ st Nicolao (F), 28’ st Rocca (F), 39’ st Turchetta (F), 49’ st Merola (F).

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate (1' st Castaldo), Sbampato, De Santis; Perlingieri (1' st Martorelli), Cretella, Zanini, Bensaja (33' st Firenze), Brogni (33' st Manarelli); Tommasini, Diop (22' st Guadagni). A disp.: Pellecchia, Avogardi, Murolo, Celesia, Tissone, Volpicelli, Iannone. All.: Grassadonia.

Foggia (4-3-3): Alastra (17’ st Dalmasso); Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (43' st Girasole), Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio (17’ st Garofalo); Merola, Ferrante (17’ st Turchetta), Curcio. A disp.: Gallo, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Girasole, Rizzo, Buschiazzo. All.: Zeman.

Arbitro: Di Marco della sezione di Ciampino. Assistenti: Ravera della sezione di Lodi e El Filali della sezione di Alessandria. Quarto ufficiale: Pezzopane della sezione di L’Aquila.