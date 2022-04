La Cavese torna alla vittoria: 3-0 sul Trapani I metelliani superano i siciliani con la doppietta di Foggia e il gol di Palma

Occorreva un successo dopo il ko con il Portici e il pari nello scontro diretto con il Gelbison Cilento e vittoria è stata per la Cavese. I metelliani hanno superato il Trapani con il risultato di 3-0 nel recupero della ventunesima giornata del girone I di Serie D. La Cavese è ora a -2 dalla vetta occupata dal Gelbison, che però ha una gara in meno rispetto agli aquilotti, allenati da Troise. La doppietta di Foggia nel primo tempo e la rete di Palma in avvio di ripresa: 3-0 contro i siciliani.

Serie D - Girone I

Recupero Ventunesima Giornata

Cavese-Trapani 3-0

Marcatori: 20’ pt, 31' pt Foggia, 4’st Palma.

Cavese (4-3-3): Anatrella; Potenza, De Caro (1’ st Altobello), Viscomi, Maffei; Palma (10’ st Zielsky), Maiorano, Corigliano; Kone (40’ st Allegretti), Foggia (20’ st Aliperta), Bacio Terracino (10’ st Banegas). A disp. Paduano, Gabrieli, Caserta, Lomasto. All. Troise.

Trapani (4-3-3): Recchia; Barbara (1’ st Galfano); Maltese, Pagliarulo, Bruno; Santarpia (1’ st Amorello), Buffa, Lupo (20’ st Musso); Vitale, De Felice, Bonfiglio. A disp. Cultraro, Di Maggio, Meti, Solimeno. All. Morgia.

Arbitro: Cerbasi della sezione di Arezzo.

Note. Spettatori: 700 circa. Espulso: al 43’ st Buffa (T) per gioco falloso. Ammoniti: Kone (C), Santarpia (T), Altobello (C), Maltese (T). Angoli: 7-6 per il Trapani. Recupero: pt 1', st 3'. Al 29’ st Anatrella (C) ha parato un rigore a De Felice (T).

