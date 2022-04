Verso Scafati-Latina, Ambrosin: "L'obiettivo è il primato fino alla fine" Sfida in famiglia per l'ala piccola gialloblu. Nel roster pontino c'è il cugino Matteo

La stagione di Serie A2 sta per entrare nel vivo e la Givova Scafati vuole farsi trovare pronta alla fase a orologio e soprattutto per i playoff. All'orizzonte ci sono, però, gli ultimi 40 minuti della stagione regolare per la squadra gialloblu, che affronterà la Benacquista Latina al PalaMangano (domenica ore 18). "Veniamo da un ciclo di partite importanti in ottica seconda fase, che abbiamo affrontato ciascuna con massima attenzione e concentrazione, senza spingerci troppo avanti con la testa, ma pensando solo al prossimo avversario. - ha spiegato l'ala piccola della Givova, Lorenzo Ambrosin, da sfida in famiglia nel weekend - La stessa cosa stiamo facendo anche ora che stiamo recuperando le energie in vista dell’ultima sfida della prima fase contro Latina. Siamo primi dall’inizio del campionato e vogliamo arrivare primi anche alla fine della fase ad orologio: ci stiamo impegnando tantissimo per riuscirci. Conosco diversi dei giocatori di Latina, in particolare Veronesi, con cui ho giocato ad Agrigento, e mio cugino Matteo Ambrosin, ma ciò che temo maggiormente dei pontini, oltre ai due americani, è il collettivo, formato da tanti atleti in grado di far punti e dotati di buon tiro. Noi dovremo dare il massimo in difesa e seguire le indicazioni del nostro coach per portare a casa i due punti in palio. Avremo il vantaggio del nostro pubblico, che potrà finalmente riempire il PalaMangano per intero, senza restrizioni. Pertanto, faccio un appello ai tifosi di venire al palazzetto, perché rappresentano il sesto uomo in campo e ci danno una energia fantastica".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969