Paganese: esonerato Grassadonia, torna Di Napoli Ribaltone in panchina dopo il 4-0 Juve Stabia ai danni degli azzurrostellati nel derby del "Menti"

Il ko di Castellammare, il poker subito in casa della Juve Stabia, determina il ribaltone per la panchina della Paganese. Gianluca Grassadonia è stato esonerato dal club azzurrostellato, che richiama Raffaele Di Napoli, il tecnico con cui aveva iniziato la stagione.

L'esonero di Grassadonia - "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Mister Gianluca Grassadonia e il suo staff tecnico composto da Luca Fusco, Enrico Limone, Michele Aquino, Luigi Mondilla e Nicola Agosti. - si legge nella nota ufficiale della Paganese - La società augura a Mister Grassadonia e il suo staff le migliori fortune professionali".

Il ritorno di Di Napoli - "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Raffaele Di Napoli e del suo staff composto dall’allenatore in seconda Alessandro Tatomir, il preparatore dei portieri Carlo Pagliarulo, e il preparatore atletico Luca Piscitelli, i quali già quest’oggi dirigeranno l’allenamento odierno in programma al “Marcello Torre”. Il Club e tutto l’ambiente azzurrostellato si stringe al Mister e al suo staff, augurandogli buona fortuna affinchè si raggiunga l’obiettivo della salvezza".