Scafati Basket, De Laurentiis: "Occhio ai due USA dell'Orlandina" Serie A2 (fase a orologio). Il centro: "Sfida a una squadra che cerca punti in chiave salvezza"

La vigilia di Orlandina-Scafati consente a Quirino De Laurentiis di analizzare l'ottima fase della Givova, capolista nel girone verde, che ha aperto il mini-ciclo di gare del campionato, prima dei playoff, con la vittoria sulla Giorgio Tesi Group Pistoia al PalaMangano. "Dobbiamo cavalcare il buon momento di forma che stiamo attraversando a partire dalla Coppa Italia. - ha affermato il centro gialloblu verso la trasferta siciliana - Dovevamo dimostrare soprattutto fuori casa che squadra siamo e ci siamo riusciti sia a Ravenna che a Verona, in quest’ultimo caso nonostante la sconfitta. Dobbiamo continuare su questa direzione anche nella insidiosa trasferta di Capo D’Orlando. Guai a guardare solo la posizione di classifica dei messinesi. Ci troveremo di fronte una squadra che cerca punti in chiave salvezza, costruita con due americani molto forti, che sono i pilastri del gruppo, ed un nugolo di giovani interessanti che hanno voglia di dimostrare e fare bene. Dobbiamo stare attenti ai due statunitensi e non consentire loro di fare i consueti 40/ 45 punti in due, altrimenti sarà difficile spuntarla. Ci aspettiamo poi, proprio in virtù della giovane età, una squadra aggressiva, che corre molto, per cui dovremo prestare massima attenzione anche a questo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969