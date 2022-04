Enduro, i migliori piloti italiani si sfidano nella Valle del Sele Il territorio salernitano ospita gli “Assoluti d'Italia" e la "Coppa Italia Enduro”

La Valle del Sele oggi e domani ospiterà gli “Assoluti d'Italia e Coppa Italia Enduro”. L'appuntamento, organizzato dal Motoclub % e dal Co.Re. FMI Campania, rappresenta un'occasione importante sia in termini turistici che di promozione del territorio.

«Sono i rumori belli dello stare insieme, è questo lo sport che unisce in nome di una ritrovata umanità», ha evidenziato il sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata, presidente tra l'altro del Premio Sele d'Oro, il cui staff ha dato il suo apporto per la preparazione dell'evento. Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino di Colliano, Adriano Goffredo: «Grande spirito di iniziativa, un'occasione unica per esplorare i nostri Comuni, un esempio di collaborazione e di sinergia tra istituzioni e territorio».

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco di Colliano, Gerardo Astrollo e il consigliere di San Gregorio Magno, Pasquale Iuzzolino. Una gara ai massimi livelli dell'enduro, un appuntamento nazionale che fa tappa in Campania e che torna in provincia di Salerno dopo 20 anni. «Un orgoglio per il Co.Re. Campania Fmi e un grande impegno - ha ammesso il presidente Franco Mastroianni – un appuntamento che rende vive le attività della Federazione che, finalmente, dopo lo stop forzato del Covid, riprende alacremente con grandi e interessanti iniziative all'orizzonte, come le giornate di sensibilizzazione all'educazione stradale nelle scuole e la collaborazione con le forze dell'ordine in attività di prevenzione».

«Lo sport volano per il turismo, un progetto che parte da lontano, la Campania sta crescendo per numero di tesserati, è tra le prime Regioni d'Italia per tesseramenti», ha aggiunto Rocco Lopardo, vicepresidente nazionale FMI. Antonino Schisano, consigliere Co. Re. Campania, ha parlato invece della esperienza di apporto della Federazione con i Carabinieri Forestali, grazie ad un accordo per l'avvistamento degli incendi boschivi: «Roghi ripetuti, dolosi e continui, il danno è stato ridotto dell'85 per cento». Hanno detto la loro ed espresso apprezzamenti per l'organizzazione, l'impegno, il lavoro e l'accoglienza Mario Rinaldi, Race Director FMI, Nico Bignami della Commissione Nazionale Enduro e Christian Rossi, commissario tecnico FMI.

Nella Valle del Sele la serie A dell'enduro, in sella i migliori piloti italiani e stranieri appartenenti alle case madri più importanti, un 'test' per i mondiali, una manifestazione 'unica' nel Mezzogiorno d'Italia, un coronamento delle attività che la Federazione Motociclistica regionale sta portando avanti e promette di continuare a pieno ritmo e con continuità. Sono seguite le premiazioni dei Campioni Regionali 2021 Enduro/E-Bike /Supermoto e un aperitivo.