Paganese, ecco la decisione del club verso la prima sfida playout Serie C, i dettagli per la prevendita biglietti. Sabato la gara al “Torre”

La Paganese vivrà in ritiro l'attesa della prima gara playout contro la Fidelis Andria, in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Marcello Torre". Nella mattinata di ieri la squadra azzurrostellata ha svolto la seduta di allenamento al "Superga" di Mercato San Severino. Fino a sabato i tesserati del club presieduto da Raffaele Trapani saranno in ritiro nel comune in cui svolgono abitualmente le sedute. Si conferma il gran lavoro per il recupero di Gigi Castaldo, Fernando Tissone, Abou Diop e Davide Manarelli. Sarà sicuramente assente nella doppia sfida Francesco Perlingieri. L'intervento chirurgico alla spalla costringe il difensore al forfait.

Attesa playout - Sabato sarà primo atto. Per Paganese - Fidelis Andria è iniziata la prevendita biglietti, aperta fino al giorno della gara presso i punti vendita "Bar Les jeux sont Faits" e "Bar La Biga" e online sul circuito Go2. "Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, considerata la procedura di accesso, a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo. Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2 e del distanziamento sociale", si legge nella nota della società azzurrostellata.

Paganese - Fidelis Andria, i prezzi dei biglietti

Tribuna: 20 euro intero, 10 ridotto

Distinti: 14 euro intero, 7 ridotto

Curva Nord: 10 euro intero, 5 ridotto

Settore Ospiti: 10 euro intero, 5 ridotto

* ridotto: donne, over 65, under 14 | prevendita per i biglietti di 1.50 euro