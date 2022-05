Verso Paganese - Fidelis Andria, i pugliesi al Torre con un'assenza Serie C, playout: è ormai chiaro un forfait nella squadra guidata dal duo Di Bari - Di Leo

Prosegue il ritiro della Paganese a Mercato San Severino. Sabato, con calcio d'inizio alle 17.30, la squadra azzurrostellata scenderà in campo per il primo match dei playout contro la Fidelis Andria. Nel primo atto del doppio confronto, i pugliesi non potranno contare su Leonardo Nunzella. L'esterno, classe '92, fermo dal 10 aprile scorso per infortunio, salterà la gara del "Marcello Torre" e ha messo nel mirino la seconda gara in programma al "degli Ulivi" sabato 14.

La designazione arbitrale - La gara Paganese - Fidelis Andria, andata dello spareggi salvezza, sarà diretta da Daniele Rutella della sezione di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti, Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Stefano Camilli della sezione di Foligno, con Enrico Maggio della sezione di Lodi quarto ufficiale.