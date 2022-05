Playout Serie C, Paganese - Fidelis Andria: c'è un rientro tra i pugliesi È la vigilia della gara d'andata dello spareggio salvezza tra le due squadre al "Marcello Torre"

È la vigilia della prima sfida playout tra la Paganese e la Fidelis Andria. Domani, con calcio d'inizio alle 17.30, al "Marcello Torre" sarà match d'andata con gli azzurrostellati che proveranno a sfruttare il fattore campo prima del ritorno, in programma sabato 14 al "degli Ulivi". Ritiro a Mercato San Severino con gli allenamenti al "Superga" per i ragazzi di Raffaele Di Napoli, sedute allo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi" per la Fidelis, che non potrà contare su Leonardo Nunzella. L'esterno proverà a recuperare per la seconda gara dello spareggio salvezza. Lo staff tecnico dei pugliesi ha recuperato, invece, Ilario Monterisi. Il difensore classe 2001 sarà a disposizione del duo composto da Vito di Bari e Nicola Di Leo. In casa Paganese c'è grande attesa per i recuperi di quattro pedine - Gigi Castaldo, Abou Diop, Davide Manarelli e Fernando Tissone - che possono risultare decisive nel playout per la conferma in Serie C del club presieduto da Raffaele Trapani: ultime ore di preparazione e poi Gara 1 dello spareggio salvezza tra gli azzurrostellati e la Fidelis.