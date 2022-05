Serie C, Paganese - Fidelis Andria 1-0: Cretella decide l'andata dei playout Vittoria nel primo match per gli azzurrostellati di Di Napoli. Sabato il secondo e ultimo atto

La Paganese vince il match d'andata del playout contro la Fidelis Andria. Finale di 1-0 con la rete di Carmine Cretella per la vittoria nel primo dei due confronti. Si ripartirà dal vantaggio di una rete per gli azzurrostellati al "degli Ulivi" di Andria. In caso di parità per reti nello spareggio si salverà la Fidelis in virtù della miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. Con un pareggio sarà conferma in C per la Paganese grazie alla vittoria casalinga. Di Napoli ha potuto schierare Abou Diop dal 66', Davide Manarelli dal 73' e Gigi Castaldo nei minuti finali.

Il tabellino.

Serie C - Girone

Playout - Andata

Paganese - Fidelis Andria 1-0

Marcatori: 35' Cretella

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo (82' Sbampato), De Santis; Zanini, Cretella (66' Diop), Tissone, Bensaja, Brogni; Guadagni (73' Manarelli), Tommasini (82' Castaldo). All. Di Napoli. A disp. Pellecchia, Avogadri, Konate, Celesia, Diop, Martorelli, Volpicelli, Scanagatta, Iannone.

Fidelis Andria (4-4-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Benvenga; Ciotti, Urso, Casoli, Carullo (58' Tulli); Bubas, Di Piazza (79' Sorrentino). All. Di Leo. A disp. Vandelli, Donini, De Marino, Legittimo, Bolognese, Bonavolontà, Gaeta, Messina, Ortisi, Bortoletti.

Arbitro: Rutella (assistenti Fraggetta e Camilli, quarto ufficiale Maggio)

Ammoniti: 27' Riggio (F), 41' Casoli (F), 56' Carullo (F), 56' Bensaja (P), 70' Guadagni (P), 72' Tommasini (P), 77' Brogni (P), 82' Sbampato (P), 87' Urso (F).