Pallanuoto, A1: la Rari Nantes perde gara 1 della finale per il settimo posto Alla Vitale passa il Genova Quinto che si è imposto per 10-9, mercoledì è in programma gara 2.

Quello che probabilmente è stato l’ultimo match casalingo dell’anno della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno è andato in scena sabato alle 19:00 alla Simone Vitale. Sfida intensa ed equilibrata con un avversario, il Genova Quinto, che si è imposto per 10-9 nella contesa valida per il settimo posto del torneo di serie A

La squadra di coach Citro è stata brava a recuperare dopo una partenza non eccezionale. Campani sotto 4-1 nel primo quarto concedendo troppo agli avversari in fase di possesso e sfruttando poco l’uomo in più. Nei tre parziali successivi grande equilibrio con i liguri attenti a non concedere troppo e i salernitani vogliosi di recuperare lo svantaggio. Alla fine è mancato poco per acciuffare almeno il pareggio ma l’impegno c’è stato. Mercoledì alle 20.30 andrà in scena gara 2 alla "Paganuzzi" di Albaro. Ai salernitani servirà una vittoria per tornare a giocare sabato davanti al proprio pubblico.

RN NUOTO SALERNO – IREN GENOVA QUINTO 9-10 (Parziali: 1-4, 3-2, 2-2, 3-2)

TABELLINO:

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 2, U. Esposito 2, C. Sanges, M. Gluhaic 2, D. Gallozzi 1, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo, M. Elez 1, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma, Villa, F. Panerai 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 2, L. Bittarello, M. Gitto 2, M. Guidi 2, Valle All. Del Galdo

Note: Uscito per limite di falli Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Salerno 6/15 e Iren Genova Quinto 5/8.

Arbitri: RICCIOTTI CARMIGNANI