Jomi Salerno, testa alla Final Eight Under 20: in palio c'è lo scudetto Esordio a Chieti contro la Cassa Rurale Pontinia il 2 giugno alle 19:00.

La Jomi Salerno è pronta per affrontare le Finali Scudetto Under 20 in programma a Chieti, Pescara e Montesilvano dal 2 al 5 Giugno. All’evento, che avrà come quartier generale «La Casa della Pallamano» di Chieti, si presenteranno 16 squadre – 8 maschili e 8 femminili – che fino al prossimo 5 giugno si daranno battaglia per la conquista dello Scudetto di categoria.

Partecipano le prime tre classificate di ciascun gruppo del Main Round e le prime classificate di ogni gruppo del Qualification Round che sono state inserite in due gironi a concentramento: nel girone 1 ci sono Cassano Magnago, Tushe Prato, Mezzocorona e Dossobuono mentre nel girone 2 sono state inserite Jomi Salerno, Leno, Cassa Rurale Pontinia e Guerriere Malo. Le prime due classificate si qualificheranno per le semifinali scudetto, mentre le restanti due per le gare di piazzamento 5°- 8° posto. “Arriviamo alle Finals – afferma il tecnico Laura Avram – con un gruppo misto: le ragazze non hanno avuto sempre la possibilità di allenarsi assieme durante il corso della stagione, ma hanno comunque ottenuto buoni risultati, la dimostrazione è data dalla qualificazione a questo importante appuntamento. Penseremo di partita in partita e scenderemo in campo con tanta determinazione e voglia di ben figurare. Vogliamo vincere – conclude la stessa allenatrice della Jomi Salerno – il più possibile e sono convinta che le mie ragazze daranno il massimo facendosi valere in questa competizione”. Questo l’elenco delle atlete convocate: Stellato, Viglione, Rossomando, Avallone, Avagliano, Vitolo, Chianese, Nappa, Genito, Micali, Manojlovic, Cirino, Ciociano, Ronga, De Luca.

Questo il programma completo delle gare della Jomi Salerno:

02/06/22 19:00 JOMI SALERNO - CASSA RURALE PONTINIA

03/06/22 10:40 LENO - JOMI SALERNO

03/06/22 17:20 GUERRIERE MALO - JOMI SALERNO