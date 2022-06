Jomi Salerno, arriva la riconferma per Cyrielle Lauretti Matos Il pivot venezuelano è pronto a dare il suo apporto per inseguire nuovi successi.

Continuano i rinnovi in casa Jomi Salerno. Il progetto tecnico è chiaro. La società vuole restare grande. Sta operando in maniera chirurgica per confermare chi ha enormi potenzialità e può aiutare le più giovani ad inserirsi al meglio. E’ il caso di Cyrielle Lauretti Matos. Arrivata a Salerno nel 2013 alla tenera età di 15 anni, l’atleta nativa di Maracaibo ha fatto incetta di titoli con la casacca della Jomi: cinque Scudetti, tre Coppe Italia e cinque Supercoppe. Trofei che l’hanno resa una leggenda della società più vincente del nuovo millennio. Il pivot di Maracaibo. Classe 1997, dunque resterà per un’altra stagione alla corte di Laura Avram per inseguire l’obiettivo di portare a casa nuovi esaltanti successi.