Pallanuoto, il salernitano Dolce tra i convocati per il Mondiale Il Settebello di Campagna giocherà il torneo iridato con l’obiettivo di vincere una medaglia.

Il Mondiale di Budapest è sempre più vicino. Il Settebello si sta preparando al meglio anche se nella sfida contro la Croazia è arrivata una sconfitta di misura per 12-11. Campagna però è tranquillo ed è soprattutto fiducioso sulla scelta dei convocati. Ci sarà un solo atleta campano nel Settebello che darà l’assalto al podio Mondiale. Si tratta del salernitano Vincenzo Dolce, mentre è stato scelto come riserva a in Italia Vincenzo Renzuto Iodice che nel 2019 aveva fatto parte della squadra che vinse il titolo iridato.

Ecco i tredici convocati di Sandro Campagna per il Mondiale di Budapest 2022 sono Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Gonzalo Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar).

Le due riserve che rimangono in Italia ad allenarsi e che verranno chiamate soltanto in caso di necessità e/o per sostituire eventuali atleti che dovessero risultare positivi al test anti Covid sono Vincenzo Renzuto e Jacopo Alesiani (AN Brescia).

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale (29 giugno a Budapest); le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale (27 giugno a Budapest); le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 15esima a Szeged (27-29 giugno). le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono all'undicesimo (29 giugno - 1 luglio a Szeged). Poi il resto del torneo che determinerà le posizioni dall'ottava alla prima si disputerà a Budapest: semifinali 1 luglio e finali 3 luglio.

Torneo maschile

Girone A a Budapest: Ungheria, Brasile, Montenegro, Georgia

Girone B a Debrecen: Giappone, Grecia, Germania, Croazia

Girone C a Sopron: Italia, Canada, Sud Africa, Spagna

Girone D a Szeged: Kazakistan, Stati Uniti, Australia, Serbia

Programma completo

Fase a gironi

1^ giornata - martedì 21 giugno

Girone A

19.30 Montenegro-Ungheria

21.00 Brasile-Georgia

Girone B

18.00 Germania-Giappone

19.30 Grecia-Croazia

Girone C

18.00 Sudafrica-Italia

19.30 Canada-Spagna

Girone D

18.00 Australia-Kazakistan

19.30 Stati Uniti-Serbia

2^ giornata - giovedì 23 giugno

Girone A

19.30 Georgia-Montenegro

21.00 Ungheria-Brasile

Girone B

18.00 Croazia-Germania

19.30 Giappone-Grecia

Girone C

18.00 Spagna-Sudafrica

19.30 Italia-Canada

Girone D

18.00 Serbia-Australia

19.30 Kazakistan-Stati Uniti

3^ giornata - sabato 25 giugno

Girone A

19.30 Ungheria-Georgia

21.00 Brasile-Montenegro

Girone B

18.00 Giappone-Croazia

19.30 Grecia-Germania

Girone C

18.00 Italia-Spagna

19.30 Canada-Sudafrica

Girone D

18.00 Kazakistan-Serbia

19.30 Stati Uniti-Australia

4^ giornata - lunedì 27 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

17.00 (25) 4A-4B

18.30 (26) 4C-4D

Ottavi di finale a Budapest

14.00 (27) 2A-3B

15.30 (28) 3A-2B

17.00 (29) 2C-3D

18.30 (30) 3C-2D

5^ giornata - mercoledì 29 giugno

Finale 15° posto a Szeged

14.00 (31) LM25-LM26

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25-WM26

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27-LSM29

18.30 (34) LSM28-LSM30

Quarti di finale a Budapest

13.00 (35) 1A-WM29

16.00 (36) 1B-WM30

19.30 (37) 1C-WM27

21.00 (38) 1D-WM28

6^ giornata - venerdì 1 luglio

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LS33-LS34

Finale 9° posto Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LM35-LM36

19.30 (42) LM37-LM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35-WM36

21.00 (44) WM37-WM38

7^ giornata - domenica 3 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LM41-LM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LM43-LM44

Finale 1° posto a Budapest

20.00 (48) WM43-WM44