Scherma, Europei: Gregorio d'argento nella prova a squadre Azzurre eccezionali fino alla finale dove la Francia ha dimostrato di avere una marcia in più.

Si è chiuso con una doppia medaglia d’argento l’Europeo di Rossella Gregorio. La salernitana torna a casa più che soddisfatta. Nonostante le non perfette condizioni fisiche per via dell’infortunio subito al Trofeo Luxardo a Padova, la portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri ha raccolto il massimo dando il suo contributo anche nella prova a squadre.

Azzurre che sono partite benissimo eliminando le padrone di casa della Turchia per 45-40 nei quarti, poi in semifinale è stato il turno dell’Ungheria, superata per 45-38. In finale, il quartetto composto da Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Michela Battiston e Martina Criscio, è stato travolto dallo squadrone francese che si è imposto nettamente per 45-23. L’argento per la squadra italiana è comunque un risultato di enorme prestigio ed un ottimo viatico in vista del Mondiale di luglio.



CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Antalya (Turchia), 22 giugno



Finale

Francia b. ITALIA 45-23



Finale 3/4 posto

Ucraina b. Ungheria 45-41



Semifinali

ITALIA b. Ungheria 45-38

Francia b. Ucraina 45-43



Quarti

ITALIA b. Turchia 45-40

Ucraina b. Grecia 45-35

Francia b. Germania 45-39

Ungheria b. Spagna 45-41



Classifica (13): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Ucraina, 4. Ungheria, 5. Spagna, 6. Grecia, 7. Germania, 8. Turchia