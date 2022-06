Basket Agropoli, i delfini tornano in serie C La squadra torna a sognare dopo i fasti della A2

Il basket Agropoli torna in serie C. La squadra cilentana, dopo aver vinto la gara 3 della finale contro la Pallacanestro Antoniana, può festeggiare il ritorno in C Silver. In un PalaGreen pieno di entusiasmo, i cilentani hanno vinto per 99 a 78, staccando il pass per la categoria superiore.

Torna a sognare la squadra di basket cilentana dopo le grandi stagioni in serie A2. A fine gara grande festa con in testa il presidente storico Giulio Russo. Vittoria dedicata allo storico ds Franco Di Sergio, purtroppo prematuramente scomparso un anno fa.

Congratulazioni anche da parte del sindaco, Roberto Mutalipassi: «Complimenti ai ragazzi del Basket Agropoli che dopo una gara sofferta e combattuta, hanno battuto Pallacanestro Antoniana nella finale playoff di serie D per 99 -78. Una vittoria che vale la promozione in serie C Silver. L'impegno, il sacrificio, nella vita di tutti i giorni come nello sport premiano sempre. Un plauso va anche alla società ai vari livelli oltre che agli avversari, molto bravi. Viva lo sport!»