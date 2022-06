Atletica, titolo tricolore nel triplo per la Derkach Sesta corona per la portacolori dell'Aereonautica Militare che ha vinto con 13.99.

Ai campionati tricolori di Rieti, nella giornata in cui è tornato in pista il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, ha fatto festa anche Dariya Derkach. La triplista di Pagani ha vinto l’ennesimo titolo tricolore della sua carriera (il sesto all’aperto dopo quelli del 2014, 2016, 2017, 2020, 2021), battendo la solita Ottavia Cestonaro e Erica Fabris che ha chiuso al terzo posto.

La portacolori dell’Aereonautica Militare ha sfiorato il muro dei 14 metri per ben due volte saltando sia al quarto che al quinto tentativo 13.99. Misura che è bastata per il gradino più alto del podio rispetto al 13.90 della Cestornaro e al 12.88 della Fabbris. Per la Derkach la gara sulla pedana dello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti era una tappa di passaggio verso Mondiali ed Europei, è in quelle competizioni che dovrà provare a superare i 14 metri ed ottenere almeno una qualificazione in finale.