Futuro Paganese, incontro sulle "drammatiche sorti" del club Così il club azzurrostellato ha presentato l'evento in programma lunedì alle 20

La Paganese Calcio ha annunciato un incontro pubblico, fissato per lunedì con inizio alle 20, con cui il club azzurrostellato, retrocesso in Serie D dopo il playout perso con la Fidelis Andria, vuole richiamare l'attenzione degli sportivi e dell'intera comunità di Pagani.

"La Paganese Calcio 1926 srl comunica agli sportivi, all’intera cittadinanza e a tutti gli organi di informazione, che Lunedì 4 Luglio alle ore 20:00 presso la Sala Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium di Pagani si terrà una conferenza stampa sulle drammatiche sorti della Paganese Calcio. Interverranno il Sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, il Presidente della Paganese Raffaele Trapani e il Presidente Onorario Not. Aniello Calabrese. La classe imprenditoriale, la cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare. La Conferenza Stampa verrà trasmessa in Diretta streaming sulla Pagina Facebook Ufficiale della Paganese Calcio in collaborazione con Radio Base".

Foto: pagina ufficiale Facebook Paganese Calcio 1926 Srl