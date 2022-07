Atletica, niente Mondiale per la Derkach La triplista di Pagani non prenderà parte alla lunga trasferta negli Stati Uniti d’America.

Niente Mondiale per Dariya Derkach. La triplista cresciuta a Pagani non partirà per Eugene negli Stati Uniti. Il direttore tecnico La Torre, ha convocato per la prova del triplo femminile Ottavia Cestonaro. Né la Derkach né la vice campionessa italiana avevano ottenuto il minimo per andare alla manifestazione iridata in questa stagione.

Ecco la squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali negli Stati Uniti d’America dal 14 al 25 luglio.

100m - 4x100m, Chituru, ALI, G.A. Fiamme Gialle / Cus Insubria Varese Como

100m - 4x100m, Marcell L., JACOBS, G.S Fiamme Oro Padova

200m - 4x100m, Eseosa, DESALU, G.A. Fiamme Gialle

200m - 4x100m, Filippo, TORTU, G.A. Fiamme Gialle

400m - 4x400m/mista, Davide, RE, G.A. Fiamme Gialle

400m - 4x400m/mista, Edoardo, SCOTTI, C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma

800m, Catalin, TECUCEANU, Silca Ultralite Vittorio V.To

400hs - 4x400m/mista, Mario, LAMBRUGHI, Atl. Riccardi Milano 1946

3000st, Ahmed, ABDELWAHED, G.A. Fiamme Gialle

Alto, Marco, FASSINOTTI, G.S. Aeronautica Militare

Alto, Gianmarco, TAMBERI, G.S. Fiamme Oro Padova / Atl-Etica San Vendemiano

Triplo, Tobia, BOCCHI, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

Triplo, Andrea, DALLAVALLE, G.A. Fiamme Gialle

Triplo, Emmanuel, IHEMEJE, G.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada

Peso, Leonardo, FABBRI, G.S. Aeronautica Militare

Peso, Nicholas, PONZIO, Athletic Club 96 Alperia

Marcia 20km, Francesco, FORTUNATO, G.A. Fiamme Gialle

Marcia 20km, Gianluca, PICCHIOTTINO, G.A. Fiamme Gialle

Marcia 35km, Andrea, AGRUSTI, G.A. Fiamme Gialle

Marcia 35km, Massimo, STANO, G.S Fiamme Oro Padova

4x100m , Matteo, MELLUZZO, G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone

4x100m , Lorenzo, PATTA, G.A. Fiamme Gialle

4x100m , Diego Aldo, PETTOROSSI, Atl. Libertas Unicusano Livorno

4x100m , Hillary W., POLANCO R., Atl. Riccardi Milano 1946

4x400m/mista, Vladimir, ACETI, G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano

4x400m/mista, Lorenzo, BENATI, G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa

4x400m/mista, Lapo , BIANCIARDI, G.S. Avis Barletta A.S.D.

4x400m/mista, Brayan , LOPEZ, G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia

4x400m/mista, Pietro, PIVOTTO, Asd Atletica Biotekna



DONNE/Women

100m - 4x100m, Zaynab, DOSSO, G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excelsior

200m - 4x100m, Dalia, KADDARI, G.S Fiamme Oro Padova

400m - 4x400m/mista, Alice, MANGIONE, C.S. Esercito / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco

800m, Elena, BELLO’, G.S. Fiamme Azzurre

1500m, Federica, DEL BUONO, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

1500m, Gaia, SABBATINI, G.S. Fiamme Azzurre

1500m, Sintayehu, VISSA, Atl Brugnera Pn Friulintagli

100hs, Elisa, DI LAZZARO, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

400hs - 4x400m/mista, Ayomide, FOLORUNSO, G.S Fiamme Oro Padova

400hs, Linda, OLIVIERI, G.S Fiamme Oro Padova

400hs, Rebecca, SARTORI, G.S Fiamme Oro Padova

Alto, Elena, VALLORTIGARA, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

Asta, Roberta, BRUNI, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

Asta, Elisa, MOLINAROLO, G.S Fiamme Oro Padova / Atletica Riviera Del Brenta

Lungo, Larissa, IAPICHINO, G.A. Fiamme Gialle / Atletica Firenze Marathon S.S.

Triplo, Ottavia, CESTONARO, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

Disco, Daisy, OSAKUE, G.A. Fiamme Gialle

Martello, Sara, FANTINI, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

Marcia 20km, Nicole, COLOMBI, C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco

Marcia 20km, Valentina, TRAPLETTI, C.S. Esercito

4x100m, Anna, BONGIORNI, C.S. Carabinieri Sez. Atl.

4x100m, Vittoria, FONTANA, C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lodigiana

4x100m, Johanelis, HERRERA A., C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco

4x100m, Irene , SIRAGUSA, C.S. Esercito

4x100m, Alessia, PAVESE, C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco

4x400m/mista, Alessandra, BONORA, Bracco Atletica

4x400m/mista, Mariabenedicta , CHIGBOLU, C.S. Esercito

4x400m/mista, Raphaela B., LUKUDO, C.S. Esercito

4x400m/mista, Anna, POLINARI, C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco

4x400m/mista, Giancarla D., TREVISAN, Bracco Atletica

4x400m/mista, Virginia, TROIANI, Cus Pro Patria Milano