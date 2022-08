Marco Capone è un nuovo difensore della Paganese Giovanili dell'Inter e del Torino prima di un'esperienza in Svezia

La Paganese Calcio 1926 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Marco Capone classe 1999 ex Città di S. Agata in D.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter e del Torino, per poi passare al Milano City in D e all’estero nel campionato svedese in forza all’Yttrhogdal dove colleziona 26 presenze.