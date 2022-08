Granfondo Mtb Parco del Sele, ancora un successo su tutti i fronti A Contursi Terme un altro risultato eclatante non solo dal punto di vista puramente tecnico.

Una splendida cornice naturale nel cuore dell’Irpinia, una nutritissima partecipazione ed un’impeccabile organizzazione della Bike&Sport Team: di più non si poteva pretendere per la 17°edizione della Granfondo Mtb Parco del Sele.

La manifestazione, valevole per il Giro della Campania Off Road e per il Trofeo dei Parchi Naturali, ha ottenuto un altro risultato eclatante su tutti i fronti e non solo dal punto di vista puramente tecnico con l’allestimento dei percorsi granfondo (42 chilometri), mediofondo (32 chilometri) ed escursionistico (20 chilometri).

Su un tracciato selettivo, tortuoso, tra tratti di terreno smossi e per nulla agevoli, a Vincenzo Saitta (Cicli Taddei) il primato assoluto nella granfondo davanti ad Adriano Luciano (Cps Professional Team) e a Roberto Semeraro (Team Eracle). Tra le donne ancora un’affermazione per Mara Parisi (UCD Rionero il Velocifero). Ad imporsi all’attenzione della mediofondo Francesco Sanseviero (Bike in Tour Vallo di Diano), Vincenzo Simeone (Bike & Sport Team) e Luca Nigro (Gigabike) al maschile, Adele Riccitelli (Cilento Sport e Turismo) unica rappresentante al femminile. Per il tracciato escursionistico e quello per le e-bikes si sono fatti notare rispettivamente Mattia Zollino (Maglie Bike) ed Eugenio De Leonardis (Mtbfan).

“Il consenso c’è stato negli anni ed è stato confermato anche in questa edizione – ha sottolineato l’organizzatore Luciano Forlenza a nome del Bike&Sport Team-. Il periodo estivo, come nel 2021, ci ha premiato nonostante il caldo e l’organizzazione ha retto anche in questo periodo dopo che abbiamo iniziato il nostro cammino nelle prime edizioni tra marzo e aprile. È stato uno spettacolo avvincente ed interessante, complimenti a tutti i partecipanti”.

I LEADER DEL GIRO DELLA CAMPANIA OFF ROAD DOPO SEI PROVE

Under 50: Adriano Luciano (Cps Professional Team)

Over 50: Salvatore Fratiello (Genesy Bike)

Donne: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero)

E-bike: Enrico De Leonardis (Mtbfan)