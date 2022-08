Paganese, ecco il trequartista: ha firmato D'Agostino Anche tanta serie C nella sua carriera

La Paganese Calcio 1926 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del trequartista Stefano D’Agostino in carriera oltre 300 presenze e 110 gol.

Trent’anni compiuti da poco, nella passata stagione 29 presenze e 9 gol con Tritium e Albano gara in D.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, poi in Serie C con Catanzaro, Pontedera, Poggibonsi e Triestina. Al Fondi in D siglando 35 reti in 2 stagioni e mezzo, al Campobasso per poi passare al Taranto: 73 presenze e 41 gol.

Il nuovo azzurrostellato ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Chianciano Terme.