Paganese, il portiere polacco Reclaf in prestito dal Piacenza E' già in gruppo agli ordini di Giampà

La Paganese Calcio 1926 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del portiere polacco Mikolaj Reclaf classe 2003 dal Piacenza.

Il nuovo estremo difensore è già in gruppo da qualche giorno agli ordini di mister Giampa’ e lo scorso anno in forza al GKS Jastrzebie in Division 2 Polonia.