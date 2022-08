La nuova Paganese si presenta giovedì 1 settembre al "Torre" Intanto prosegue la preparazione per l'esordio contro la Vis Artena

Riprende la squadra oggi alle 15 al Marcello Torre di Pagani, per preparare l’esordio in campionato in trasferta contro la Vis Artena domenica al Comunale.

Il programma degli allenamenti prevede domani una doppia seduta, per poi proseguire giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina al Superga di Mercato San Severino.

Giovedì ore 21, invece, la nuova Paganese si presenta nel suo stadio per far conoscere tutti i volti nuovi e lo staff tecnico e dirigenziale azzurrostellato alla città.