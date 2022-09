Pollice su per la Marathon e la Granfondo dei Monti Eremita e Marzano La Ciclistica Oliveto Citra è riuscita a portare a Colliano un considerevole numero di partecipanti

Anche se la stagione agonistica del fuoristrada è quasi agli sgoccioli, l’Asd Ciclistica Oliveto Citra è riuscita a portare a Colliano un considerevole numero di partecipanti per la Marathon dei Monti Eremita e Marzano sia per il Giro della Campania Off Road che per il Trofeo Mtb dei Parchi Naturali.

Due opzioni di percorso con la marathon di 57 chilometri e la granfondo di 38 chilometri offrendo un graditissimo spettacolo tra i monti Eremita e Marzano, all’interno dei territori comunali di Colliano, Laviano e Valva, in provincia di Salerno tra il fiume Sele e il confine con Muro Lucano, in Basilicata.

Nella competizione più attesa, quella marathon, Antonio Vigoroso (Rolling Bike), Roberto Semeraro (Team Eracle) e Adriano Luciano (CPS Professional Team) sono stati i protagonisti al maschile, mentre Oriana Damiri della Rolling Bike è stata l’unica rappresentante tra le donne a portare a termine la propria fatica sul medesimo percorso.

Obiettivo podio raggiunto nella granfondo per Marco Motta (Asd Bike 1275), Francesco Sanseviero (Bike in Tour Vallo di Diano) e Francesco Rizzeri (Asd Bike 1275) tra gli uomini, Nunzia Gammella (Bike&Sport Team), Cinzia Micco (Matese Bike Team) e Maria Teresa Miranda (Vesuviani Asd).

“Sono stati mesi estremamente impegnativi – spiegano in una nota gli organizzatori dell’Asd Ciclistica Oliveto Citra -. Nonostante la creazione dei percorsi era già ben consolidata dagli anni precedenti alcune modifiche, necessarie per migliorarci, hanno richiesto il solito impegno organizzativo. È innegabile che gli sforzi anche questa volta sono stati davvero tanti e con il passare delle edizioni, ormai alla sesta tra granfondo e marathon, ci rendiamo sempre più conto che non bastano mai esperienza e grande organizzazione per far si che tutto vada nel verso giusto. L’unica cosa certa è il massimo impegno che mettiamo in campo quotidianamente per mesi e mesi accompagnato da tanta passione e senso di responsabilità verso coloro che ci onorano della loro presenza il giorno della manifestazione”.

I LEADER DEL GIRO DELLA CAMPANIA OFF ROAD DOPO SETTE PROVE

Under 50: Adriano Luciano (CPS Professional Team)

Over 50: Salvatore Fratiello (Genesy Bike)

Donne: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero)

E-bike: Eugenio De Leonardis (Mtbfan)