Tiro a volo, Mondiali Junior: Barletta mette a segno la doppietta Il ragazzo di Contursi Terme è oro anche nella prova a squadre insieme a Marika Patera.

Dopo l’exploit di ieri con l’oro di Giammarco Barletta e l’argento di Emanuele Iezzi nella gara individuale, l’Italia bissa la doppietta al vertice del podio nella gara del Mixed Team di Fossa Olimpica.

La squadra composta da Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) ed Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).ha staccato il biglietto per il gold medal match con 138/150, punteggio più alto in assoluto, seguita con 135/150 da quale composta da Marika Patera di Cento (FE) e Gianmarco Barletto (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA).

Quella a cui hanno dato vita è stata una sfida senza sconti, in cui entrambe le squadre si sono battute al meglio per arrivare al Titolo Iridato.

Malgrado l’impegno, la coppia Littamè-Iezzi ha dovuto cedere il passo a quella di Patera-Barletta, che alla fine si è imposta con un secco 7 a 1.

Terzi sul podio i team della Finlandia e della Spagna, rispettivamente vittoriosi su quelli dell’Inghilterra e della Cina.

Più che soddisfatto il Commissario Tecnico Daniele Di Spigno “Sapevo che i miei ragazzi e le mie ragazze avevano le carte in regola per fare bene. Abbiamo lavorato tutto l’anno avendo come obiettivo quello di raggiungere il top della forma in occasione dell’Europeo di fine agosto e di questo Campionato del Mondo. Purtroppo, non sempre va per il meglio, ma con la prestazione di oggi mi hanno dimostrato che sanno tenere alta la concentrazione per capitalizzare i frutti di tutto l’impegno profuso. Ci aspetta anche la gara a squadre, quindi il nostro lavoro non è finito”

Domani, appunto, la gara Junior si concluderà con quella a squadre. I medal matches sono in programma a partire dalle 15.30.

RISULTATI

Trap Junior Mixed Team: 1ª ITALIA 2 (Marika Patera-Gianmarco Barletta) 135/150 - 7; 2ª ITALIA 1 (Sofia Littamè-Emanuele Iezzi) 138/150 – 1; 3ª FINALDIA Sara Sija Patricia Nummela-Juho Johannes Maekelae) 133/150 – 6; 3ª SPAGNA 2 (Paula Morcillo-Juan Antonio Garcia) 131/150 - 7

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA); Gianmarco Barletto (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Marco Correzzola di Merlana (PD).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Sabato 24 Settembre Gara Team Trap Junior M e F

15:30 Medal Matches Team Trap Junior F

16:30 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 25 Settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 26 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Martedì 27 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Mercoledì 28 Settembre Gara Trap M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Trap F

16:00 Semifinali e Finale Trap M

Giovedì 29 Settembre Gara Mixed Team Trap

15:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Venerdì 30 Settembre Gara Team Trap M e F

16:00 Medal Matches Team Trap F

17:10 Medal Matches Team Trap M

Sabato 01 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Domenica 02 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Lunedì 03 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:30 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Martedì 04 Ottobre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Mercoledì 05 Ottobre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M