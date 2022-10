La Paganese non morde: solo 1-1 contro l'Ilvamaddalena Nono posto in classifica per gli azzurrostellati

Va in archivio il quinto pareggio stagionale per la Paganese. Al Torre contro l’Ilvamaddalena non va oltre l’1-1. D’Agostino apre le danze per gli azzurrostellati, pareggio al 37’ di Altolaguirre, tra le proteste dei padroni di casa per una sospetta posizione di offside. La squadra di mister Giampà ha giocato buona parte del secondo tempo in dieci per l'espulsione di Gueye. La formazione azzurrostellata non sa più vincere, terza partita consecutiva senza ottenere il bottino pieno. Ora è al nono posto in classifica con 11 punti.