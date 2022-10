Paganese, ripresa la preparazione. Ottimismo per Pozzebon e Di Somma Domenica c'è l'Aprilia

La Paganese è tornata ad allenarsi nel primo pomeriggio a Mercato San Severino. Sono state valutate le condizioni di Pozzebon e Di Somma, che potrebbero rientrare per il match di domenica in trasferta ad Aprilia. Domani in programma una doppia seduta, mentre giovedì pomeriggio, venerdì e sabato è previsto allenamento di mattina: questo è il consueto programma di allenamento settimanale al Superga.