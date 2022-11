Paganese, oggi la ripresa. Domenica al "Torre" arriva il Sorrento DA verificare le condizioni di Maccherini e Tomolillo

Dopo la vittoria esterna di domenica ad Aprilia, gli azzurrostellati riprendono la settimana di allenamenti che porterà alla sfida in programma domenica ore 14:30 al Marcello Torre con il Sorrento. Mister Giampa’ avrà di nuovo a disposizione l’attaccante Gueye che ha scontato la squalifica, da verificare le condizioni di Maccherini e Tomolillo che dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo in settimana