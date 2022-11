Paganese, Capone salta il Cassino. Di Cuonzo squalificato fino al 30 giugno Stangata per l'allenatore in seconda azzurrostellato

Fermato per una giornata il difensore Marco Capone (V sanzione) e non sarà del match domenica in trasferta contro il Cassino.

Squalifica fino al 30/6/2023 per il secondo allenatore Stefano Dicuonzo, per avere al termine della gara, dapprima colpito con un pugno al volto un calciatore avversario e successivamente reiterato la condotta sferrando alcuni pugni all’indirizzo alcuni dirigenti della squadra ospitante, ingenerando una rissa.