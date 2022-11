Paganese, anticipato il match con il Sarrabus Ogliastra: ecco quando si gioca La richiesta del club sardo

Ufficializzato il cambio di giorno ed orario della prossima sfida di campionato. Si torna in campo sabato 26 Novembre ore 14:30 al Marcello Torre tra Paganese e COS Sarrabus-Ogliastra. Anticipo richiesto dalla società sarda per problematiche organizzative e logistiche qualora si fosse giocato di domenica come da calendario.