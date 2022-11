Pallanuoto, A1: la Check UP RN Salerno impatta contro l'Anzio Waterpolis Finisce 7-7 a Santa Maria Capua Vetere dopo i nuovi problemi della piscina Vitale.

Si è tenuta sabato 26 novembre 2022 presso la piscina di Santa Maria Capua Vetere la sesta giornata di campionato della Check-up RN Salerno. Dopo due settimane di chiusura dovute al caso legionella, ancora una volta in campo neutro a causa della bassa temperatura dell’acqua dovuto al malfunzionamento delle caldaie della Piscina Comunale Simone Vitale.

Match molto equilibrato nonostante la Rari sia stata rincorsa dall’Anzio per quasi tutta la partita, andando anche sul +3. “È insostenibile affrontare un campionato di A1 nelle nostre condizioni. La squadra è stata costretta ad allenarsi dividendosi tra vasca da 25metri 2 volte a settimana e Napoli, o non allenarsi proprio. È necessario che si prendano dei provvedimenti urgenti perché è paradossale quanto successo oggi, anche agli occhi dell'opinione pubblica e delle altre società. Dal punto di vista tecnico c'è del rammarico perché si poteva vincere la partita. C'è anche da dire che nel finale l'Anzio ha avuto delle buone palle gol per la vittoria. Dispiace anche per i nostri ex, Cuccovillo e Santini, che non hanno potuto giocare davanti ai loro ex tifosi alla Vitale, resteranno sempre nei cuori della Rari Nantes" queste le parole a caldo di mister Matteo Citro.

Rientrato per la gara odierna il portiere Gabriele Vassallo, ex dell’Anzio, dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dalle gare nelle ultime partite, ancora assente invece il centroboa Pica. Prossima gara in trasferta contro l’Ortigia Siracusa, sabato 3 dicembre alle ore 14:00.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO – ANZIO WATERPOLIS 7-7 (2-2, 4-3, 1-1, 0-1)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 1, Esposito 1, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 1, Parrilli 1, Bertoli 1, Barroso 1, Maione, Vassallo All. Citro

ANZIO WATERPOLIS: Santini, Fratarcangeli 1, R. Pelicaric 2, S. Susak 1, D. Caponero, A. Goreta, G. Barberini, N. Cuccovillo 2, F. Lapenna 1, L. Bajic, E. Koprcina, D. Presciutti, A. Antonini, All. Tofani

Arbitri: FERRARI D. BIANCO