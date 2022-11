Paganese, che sofferenza: battuta 2-1 la Sarrabus Ogliastra Settimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Giampà

Seconda vittoria consecutiva per la Paganese di Giampà che al Marcello Torre batte 2-1 il Sarrabus Ogliastra nella gara valida per la tredicesima giornata. Partita difficile quella contro i sardi. De Felice porta in vantaggio gli azzurrostellati ma Ladu rimette subito le cose in parità. Nel secondo tempo gli uomini di Giampà cercano con più insistenza la vittoria che arriva a dieci dalla fine con il gol di Cipolla, che insacca a porta vuota dopo una respinta corta di De Luca su tiro-cross di D’Agostino. Azzurrostellati al settimo risultato utile consecutivo.