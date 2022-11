Pallamano, A2: la Genea Lanzara travolge anche il Ragusa I salernitani hanno chiuso il girone d'andata a punteggio pieno.

Non poteva esserci miglior cammino per la Genea Lanzara nel girone di andata del Campionato Nazionale di Serie A2. I giovani salernitani guidati da coach Nikola Manojlovic hanno inanellato sei successi su altrettanti incontri, battendo tutte e sei le compagini sicule del proprio raggruppamento. Nel match che ha chiuso il girone di andata, capitan Milano e compagni hanno avuto la meglio anche sul Ragusa, fanalino di coda, col punteggio finale di 36 – 28 al termine di un match controllato nell’ intero arco dei sessanta minuti di gioco.

Successo ancor più prezioso se si pensa che i salernitani, anche per questa gara, hanno dovuto fare a meno del pivot Bellini e del mancino Avallone nonché, nel corso del primo tempo, di Fiorillo e del bulgaro Kolev per rosso diretto. Ciò a dimostrazione del fatto che, nonostante le difficoltà e le assenze, la Genea Lanzara può contare su un gruppo folto, talentuoso seppur giovane e pronto a rispondere colpo su colpo a qualsiasi situazione.

Mattatori del match, grazie comunque ad un’ottima prova corale sia offensiva che difensiva, sono stati Milano Carlo e Florio, a segno in nove occasioni. Da sottolineare la prova tra i pali del portiere Enric Gonzalez, a tratti insuperabile e autore di un’ottima performance.

I salernitani partono forte registrando un primo allungo sul 7-4 ma i siciliani non demordono e, approfittando anche di alcune esclusioni momentanee della Genea, ribaltano la situazione portandosi sull’ 8-9. Coach Manojlovic chiama un timeout che si rivela fondamentale: al rientro in campo, i rossoblu si presentano con tutt’ altro piglio scavando un solco di sei lunghezze nei confronti degli avversari, portandosi negli spogliatoi sul parziale di 21-15. Nella ripresa nessun particolare sussulto, anzi, nonostante il nuovo assetto della squadra – con Munda in grande spolvero sulla linea dei terzini – la Genea addirittura allunga raggiungendo il massimo vantaggio di dieci reti. Nel finale spazio a tutti gli effettivi della rosa: bene il portiere classe 2006 Coppola ed esordio assoluto in A2 per un altro classe 2006, l’ala sinistra Merola.

GENEA LANZARA – RAGUSA 36 : 28 (p.t. 21 : 15)

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 2, Merola, Senatore A., Fiorillo, Milano C. 9, Kolev 3, Gonzalez, Florio 9, Coppola, Vignola, Vitiello, Gomez Subarroca 7, Mendo 1, Munda 5, Cappellari. All: Manojlovic

RAGUSA: Carbone, D’ Arrigo 2, Fontana, Guerrero S. 3, Buffolino, Giummarra F. 2, Guerrero G. 7, Garozzo 1, Giummarra G. 4, Dierna, Mirotta, Mazzone, Ruiz Rios 9, Bandiera. All: Klimek

ARBITRI: Fato – Guarini