Scherma, CDM sciabola: la Gregorio convocata per la prova di Tunisi Appuntamento dal 13 al 15 gennaio nella capitale tunisina. La salernitana va a caccia del riscatto.

L’anno sta per terminare ma in casa azzurra lo sguardo è già rivolto all’immediato futuro. Dal 13 al 15 gennaio torna la Coppa del Mondo di sciabola che farà tappa a Tunisi in occasione del Grand Prix FIE.

Appuntamento importante anche per Rossella Gregorio che figura nell’elenco dei convocati diramato dal Responsabile d’Arma Nicola Zanotti. La campana non ha avuto un grande avvio di stagione e a Tunisi andrà a caccia di riscatto. Oltre alla forte atleta salernitana, che difende i colori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, faranno parte della spedizione Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.

Oltre a Nicola Zanotti lo staff tecnico sarà composto dai maestri Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato. Nello staff medico che seguirà la delegazione azzurra ci saranno il dottor Alessandro Pagliaccia e i fisioterapisti Maurizio Iaschi e Stefano Vandini.

GRAND PRIX FIE SCIABOLA – Tunisi (TUN), 13-15 gennaio 2023

Sciabolatrici convocate: Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Maestri: Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico, Cristiano Imparato

Medico: Alessandro Pagliaccia

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Stefano Vandini