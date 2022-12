Boxe, Mouhiidine è pronto per un 2023 ricco di obiettivi Mondiali e pass Olimpico le priorità, il campione campano è pronto per nuove imprese.

Quando sale sul ring lo spettacolo è assicurato. Aziz Abbes Mouhiidine si è ritagliato un posto speciale nel cuore dei grandi appassionati di pugilato. Il talento campano ha classe da vendere. Danza sul ring come un boxeur degli anni ‘70. Regala serie di colpi che da tempo non si vedevano. Abbina rapidità a potenza. Il suo allungo sa far male. E’ così che in appena due anni ha scalato la classifica e si è guadagnato vittoria dopo vittoria il ruolo di favorito ai combattimenti a cui partecipa.

Nel 2022 ha portato a casa due medaglie d’oro agli Europei e ai Giochi del Mediterraneo e sta preparando il 2023 per prendersi quello che in passato gli è sfuggito. Gli obiettivi sono chiari: il titolo Mondiale e il pass per le Olimpiadi di Parigi. Aziz Abbes Mouhiidine si è allenato anche in questa pausa natalizia. Col suo tecnico Gennaro Moffa non lasciano nulla al caso. In queste ultime ore del 2022 ha trovato anche il tempo per un saluto social si suoi sostenitori che sono sempre di più.

“Siamo agli sgoccioli di questo 2022. Un anno che mi ha riservato tantissime soddisfazioni a livello sportivo, portando a casa due bellissime medaglie d’oro nelle due competizioni più importanti dell’anno. Sono pronto e carico per l’anno che verrà. Stay Tuned... Road to 2023”.

Poche parole che fanno capire come il ragazzo di Mercato San Severino sia pronto ad affrontare i prossimi impegni con grande voglia di continuare a stupire.