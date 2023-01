Scherma, CDM sciabola: Gregorio in Tunisia a caccia del riscatto Da venerdì sulle pedane di Tunisi andrà in scena il Grand Prix FIE.

Le prime due tappe di Coppa del Mondo non hanno sorriso a Rossella Gregorio che non è riuscita ad esprimersi al massimo e a raccogliere i risultati sperati. La campionessa salernitana, però, può stare serena. In una specialità come la sciabola non è semplice restare sempre ai vertici e qualche alto e basso ci può stare. Nel week end dovrà essere brava a sfruttare l’occasione del Grand Prix Fie di Tunisi, terza tappa della Coppa del Mondo. Si parte venerdì con le qualificazioni maschili, sabato toccherà alle donne, domenica andranno in scena entrambi i tabelloni che assegneranno le medaglie. Per la campana l’obiettivo fissato può essere quello di tornare tra le prime otto. Impresa non facile ma ampiamente alla portata della ragazza che difende i colori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri.

La spedizione sarà guidata dal CT Zanotti, coadiuvato dallo staff tecnico composto da Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato, affiancati dal medico Alessandro Pagliaccia e dai fisioterapisti Maurizio Iaschi e Stefano Vandini.

GRAND PRIX FIE SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE – Tunisi (TUN), 13-15 gennaio 2023

Programma: venerdì 13 – Qualificazioni maschili; sabato 14 – Qualificazioni femminili; domenica 15 – Fasi finali gare individuali maschile e femminile

Azzurre gara individuale femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti, Michela Landi, Mariella Viale

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico, Cristiano Imparato

Medico: Alessandro Pagliaccia

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Stefano Vandini