Genea Lanzara, Manojlovic prepara la trasferta di Enna La capolista torna in campo dopo la lunga pausa per continuare il suo cammino trionfale.

La Gena Lanzara è stata la grande protagonista della prima parte di stagione nel torneo di serie A2. I salernitani stanno dominando il girone sud che guidano a punteggio pieno con 18 punti, sei in più rispetto alle dirette inseguitrici Il Giovinetto e Cus Palermo. Un dominio figlio della grande organizzazione e del lavoro svolto con attenzione da coach Niko Manojlovic. Sabato si torna finalmente in campo dopo la lunga pausa e i campani faranno visita all’Haenna.

“Ripartiamo da Enna, sicuramente sarà una trasferta molto difficile” ha spiegato il tecnico della Genea Lanzara. “Veniamo da una lunga pausa, con l’ultimo match disputato quasi un mese fa, quindi dovremo stare molto attenti in particolar modo riguardo l’approccio alla gara. L’Haenna si sta comportando molto bene in campionato, è una squadra molto buona e reduce, tra l’altro, dal bel pareggio sull’ostico campo del Palermo. Per quel che ci riguarda la scorsa settimana abbiamo ripreso con la preparazione, siamo molto focalizzati su questo match ed abbiamo tutte le buone intenzioni per mostrare un bel gioco e conquistare i due punti. Al rientro dalle festività natalizie ho ritrovato i miei ragazzi in un buon stato di forma –sottolinea-, sono molto ottimista per questa seconda parte della stagione; ovviamente dobbiamo migliorare sempre più il nostro gioco, i ritmi in attacco ma, soprattutto, nel reparto difensivo dobbiamo porre molta attenzione. Vedo tanta attenzione e dedizione in allenamento, siamo sulla strada giusta”.

Di seguito il programma del prossimo turno e la classifica del girone C.

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA DI RITORNO: Haenna – Genea Lanzara; Ragusa – Palermo; Aretusa – Il Giovinetto; riposa: Mascalucia.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 18, Il Giovinetto 12, CUS Palermo* 12, Haenna* 10, Aretusa 7, Mascalucia 7, Ragusa* 0.

*= 1 partita in meno