Pallamano, A2: la Genea Lanzara in trasferta ad Enna Il presidente Sica: "Riprendere dopo una lunga sosta non è mai facile".

Dopo due settimane di allenamenti la Genea Lanzara è pronta a ritornare in campo. Nel match valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Nazionale di Serie A2, i salernitani allenati da coach Nikola Manojlovic faranno visita all’ Haenna, attualmente al quarto posto in classifica.

Forti della prima posizione in graduatoria, risultante dai nove successi consecutivi ottenuti su altrettanti incontri, i rossoblù cercheranno di affrontare in maniera soddisfacente l’ultima parte della Regular Season, a partire dall’ insidiosa trasferta sicula dove capitan Milano e compagni certamente getteranno il cuore oltre l’ostacolo per la conquista dei due punti.

“Riprendere dopo una lunga sosta non è mai facile – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – giocheremo a quasi un mese di distanza dall’ultimo impegno; dunque, servirà ancor più concentrazione da parte dell’intero gruppo. Al solito, siamo consapevoli delle insidie che si celano in generale dietro a trasferte lunghe, stancanti e sui campi siculi storicamente sempre difficili da affrontare. Sono fiducioso e certo, comunque, che i ragazzi daranno il massimo per ben figurare, con l’obiettivo sempre focalizzato sul miglioramento del gioco, la crescita del gruppo e sul mostrare una bella pallamano, con uno stile di gioco riconoscibile ed apprezzato”.

Il match Haenna – Genea Lanzara, diretto dai signori Vizzini e Guttadauro, andrà in scena domani, Sabato 14 Gennaio alle ore 18:30, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Orlando Pallamano Haenna’.

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA DI RITORNO: Haenna – Genea Lanzara; Ragusa – Palermo; Aretusa – Il Giovinetto; riposa: Mascalucia.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 18, Il Giovinetto 12, CUS Palermo* 12, Haenna* 10, Aretusa 7, Mascalucia 7, Ragusa* 0.

*= 1 partita in meno